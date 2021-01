Reggina-Salernitana, la probabile formazione amaranto: subito in campo i nuovi

A caccia di punti salvezza, ma anche del primo successo del 2021. La Reggina di Marco Baroni ha totalizzato un solo punto nelle prime tre uscite del nuovo anno, andando più volte vicina alla vittoria, poi sfumata nelle battute finali. Diciotto i punti con i quali gli amaranto si presentano al giro di boa, con la Salernitana (di scena domani sera al ”Granillo”) che aprirà il girone di ritorno dei calabresi, giunti a questa sfida in zona play-out dopo essere stati scavalcati dal Cosenza.

Si prospetta una gara totalmente differente rispetto a quella dell’andata, dal momento in cui gli amaranto – che allora pareggiarono 1-1 – si presentano con tecnico ed interpreti diversi. In particolar modo, degli ultimissimi innesti ben tre (Crimi, Edera e Montalto) saranno della partita, così come lo stesso allenatore ha annunciato in conferenza stampa. Da capire quali saranno i giocatori che Baroni non avrà a disposizione (oltre agli squalificati Crisetig e Di Chiara, l’infortunato Charpentier ed i vari Vasic, Rossi e Gasparetto che figurano nella lista dei partenti) dal momento in cui il club non ha diramato la lista dei convocati.

Tra i pali dovrebbe toccare nuovamente a Nicolas, il quale dovrebbe aver smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare il terreno del ”Benito Stirpe” alla fine del primo tempo. Davanti a lui la consueta difesa a quattro (con molta probabilità orfana di Deprato) con Cionek e Loiacono in mezzo e Lakicevic e Liotti sulle fasce.

Davanti al blocco difensivo, in cabina di regia dovrebbe essere Bianchi a prendere il posto di Crisetig (conteso dal neo arrivato Crimi) e far coppia con Folorunsho. Una possibile novità potrebbe registarrsi sulla fascia destra, dove Micovschi potrebbe non essere della partita. Al suo posto, possibile chance per Edera, con Ménez dal lato opposto. Tra questi ultimi due, dunque sulla trequarti, possibile ritorno di Nicola Bellomo, il quale avrà davanti a sé il terminale offensivo Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Folorunsho; Edera, Bellomo, Ménez; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Bianchi-Crimi 51-49%

SQUALIFICATI: Crisetig, Di Chiara

INFORTUNATI: Charpentier