Reggina-Salernitana, i convocati di Castori: cinque assenze, dentro i new entry

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Reggina e Salernitana. Per la sfida del ”Granillo” (in programma alle ore 21), il tecnico dei granata – nonché ex della sfida – porta con sé i nuovi arrivati Coulibaly, Durmisi, Kiyine e Sy e recupera Dziczek e André Anderson. Restano a casa, invece, lo squalificato Casasola e l’infortunato Lombardi, oltre a Micai (fuori lista), Barone e Antonucci (non convocati per scelta tecnica con quest’ultimo verso la cessione).

Di seguito, i 24 convocati di Castori:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Durmisi, Gyomber, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.