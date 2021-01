Reggina, niente lista dei convocati in vista della Salernitana: valutazioni in corso per Baroni

Non ci sarà alcuna lista dei convocati da parte della Reggina in vista della sfida di domani con la Salernitana, almeno per la giornata di oggi. E’ quanto comunicato dal club amaranto alla vigilia del Monday Night del ”Granillo” ed in seguito alla conferenza stampa di mister Baroni, dalla quale si intuisce il perché di tale scelta.

”Domani mattina faremo un allenamento e valuterò alcune situazioni – ha detto il tecnico fiorentino – Adesso andremo incontro a più partite e se non ho giocatori che siano al 100% non giocano, farò giocano altri. Andranno in campo quelli che mi daranno più garanzie dal punto di vista psico-fisico, senza rischiare coloro i quali che hanno problemi perché potrebbero ricadere in infortuni”.

Nella rifinitura di domattina, dunque, saranno valutate le condizioni di quei calciatori ad oggi in dubbio, con la decisione finale che verrà presa solo poche ore prima del calcio d’inizio. Le assenze certe, comunque, saranno quelle di Crisetig e Di Chiara, entrambi out per squalifica. Ricordiamo inoltre che l’attaccante svedese Vasic è fuori dal progetto tecnico e collocato nella lista dei partenti, così come Gasparetto e Rossi.