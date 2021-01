Reggina, Baroni: ”Tre dei nuovi arrivati saranno della partita. Pretendo che Ménez dia di più”

Marco Baroni in vista della Salernitana: ''Certo che ho delle responsabilità, ma le ho assunte dal momento in cui ho accettato questo incarico''

Alla vigilia della sfida del ”Granillo” tra Reggina e Salernitana, il tecnico degli amaranto Marco Baroni ha parlato agli organi di informazione nella consueta conferenza stampa pre-gara. Di seguito, le sue parole:

SULLA GARA DI DOMANI- ”Sappiamo che la gara di domani sarà complicata, ma noi giochiamo sempre per i tre punti. Il fatto stesso che la squadra ha sempre fatto buone prestazioni ne è la prova. A Frosinone abbiamo fato 70′ importanti, ma è chiaro che ci sono diverse situazioni che a volte, per colpa nostra o meno, ci vengono a penalizzare e non riusciamo ad arrivare alla vittoria. Domani dobbiamo fare una prestazione importate perché giochiamo contro una squadra forte che ha la sua identità e che non è lì in alto per caso”.

SUL MERCATO- ”Non voglio parlare molto di mercato. La sessione è ancora aperta, abbiamo fatto delle scelte che spettano a me. Quello di gennaio è sempre un mercato difficile dove non è facile migliorarsi. Stiamo cercando di portare in organico profili giusti, giocatori motivati che abbiano delle qualità. Gli innesti che sono scesi in campo a Frosinone hanno fatto bene. Si lavora e si va avanti a testa alta…”

RESPONSABILITA’- ”Più responsabilità intorno a me? Quando un tecnico prende la squadra in corsa con tutte le difficoltà del caso che sappiamo ha delle responsabilità. Si vive di responsabilità e di pressioni, ci devono essere. Non me le assumo adesso, me le sono assunte dal momento in cui ho preso questo incarico”.

PRESTAZIONI– ”I risultati sono figli delle prestazioni e senza quest’ultime difficilmente arrivano i primi. Noi abbiamo fatto partite importanti. E’ questo che voglio, una squadra che produca calcio e che abbia uno spirito combattivo e che voglia fare calcio in avanti. Cali nei secondi tempi? Dobbiamo invertire questa cosa con una maggior tenuta mentale e fisica, con dei cambi che ci possano dare una mano, perché bisogna rimanere in partita utilizzano anche i nuovi innesti. Su questo aspetto sono concentrato ma non preoccupato”.

SUGLI INFORTUNI- ”E’ il tasto più dolente. Domani valuterò alcune situazioni. Adesso andremo incontro a più partite e se non ho giocatori che siano al 100% non giocano, giocano altri. Andranno in campo quelli che mi daranno più garanzie dal punto di vista psico-fisico, senza rischiare coloro i quali che hanno problemi perché potrebbero ricadere in infortuni”.

CALI NEI SECONDI TEMPI- ”E’ un fatto che dipende dal saper gestire meglio le partite e bisogna migliorare in questo, bisogna recuperare anche con il pallone e non forzare la giocata. E’ uno degli aspetti su cui dobbiamo migliorare”.

DALLA PANCHINA AL CAMPO- ”Con cinque cambi non esiste più la parola titolari o riserve. Mi vien da dire che è ancor più importante chi subentra, il quale ha il compito di andare a completare il lavoro fatto dai giocatori partiti dal primo minuto”.

SUI NUOVI ARRIVATI CRIMI, EDERA, MONTALTO E PETRELLI- ”Tre saranno della partita con certezza. Purtroppo Petrelli si porta dietro una distorsione riportata i primi giorni di gennaio e non è completamente guarito. In settimana ha svolto differenziato, lo riavremo tra qualche settimana. Gli altri saranno sicuramente della partita, alcuni hanno grosse possibilità di iniziare dall’inizio”.

SU MENEZ- ”Il talento lo conosciamo tutti, io ci parlo molto. Deve fare di più perché ha le qualità per farlo e lo pretendo. A Frosinone ha fatto una buona partita perché è restato sempre concentrato. Se va in campo deve essere una risorsa importante sotto tanti punti di vista”.