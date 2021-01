Mercato Reggina, alla risposta di Okwonkwo è legato il futuro di Charpentier

Rush finale del calciomercato, il club dello Stretto deve ancora chiudere il cerchio sia in entrata che in uscita.

La Reggina non si ferma. Dopo il colpo Edera, il club dello Stretto è alla ricerca degli ultimi due rinforzi per chiudere il calciomercato invernale.

“Questa mattina- si legge su Gazzetta del Sud-Reggina e Bologna faranno un ultimissimo tentativo, per convincere Orji Okwonkwo ad accettare il prestito con destinazione Calabria. Qualora il classe ’98 ribadisse il proprio no, si andrà subito a caccia di un altro elemento con caratteristiche simili (la pista Di Gaudio si è raffreddata, anche se non va completamente esclusa)”.

Fari puntati anche su Charpentier e Rocca. “Alla risposta di Okwonkwo- prosegue Gazzetta-è legato anche il futuro di Gabriel Charpentier: in caso di arrivo dell’ala destra nigeriana, l’ex Avellino tornerà al Genoa con cinque mesi d’anticipo, altrimenti rimarrà a Reggio, nella speranza che il calvario legato agli infortuni possa finalmente terminare. Resta in bilico, la strada che porta a Michele Rocca: il Foggia non ha ancora dato una risposta, ma l’ex Sampdoria pare abbia manifestato al club rossonero la ferma volontà di tornare in serie B”.