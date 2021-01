Mercato Reggina: Bellomo verso la conferma, Vasic torna in Svezia

Almeno quattro calciatori da piazzare, mentre la clessidra del calciomercato dice che siamo entrati nelle ultime 48 ore.

La Reggina deve accelerare anche in uscita, sulle pagine dell’edizione odierna di Gazzetta del Sud viene fatto il punto della situazione, riguardo gli ultimi aggiornamenti.

“Tramontata definitivamente l’ipotesi Bari- si legge-Nicola Bellomo dovrebbe proseguire il suo cammino in amaranto. Tutto pronto per il ritorno di Nikola Vasic in Svezia (la Reggina lo cederà in prestito), mentre ad ore si saprà se Daniele Gasparetto intende riaprire o meno le porte alla Sambenedettese. Riguardo i portieri, per Enrico Guarna si registra qualche sondaggio dal girone C di Lega Pro (vedi Juve Stabia), il che potrebbe rimettere in discussione il futuro di Alessandro Farroni. Fari puntati anche su Marco Rossi, il quale, dopo aver rifiutato il Livorno, rischia di finire fuori lista”.