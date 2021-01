Reggina, Iemmello sceglie il Frosinone: è ufficiale

Alla fine, come d’altronde era prevedibile, Pietro Iemmello ha deciso di sposare la causa Frosinone, declinando le avances della Reggina che lo aveva posto in cima agli obiettivi per il reparto avanzato. L’attaccante catanzarese, che già da qualche settimana aveva fatto intendere di preferire il trasferimento in terra ciociara, lascia dunque gli spagnoli del Las Palmas (dove si trovava in prestito) per approdare alla corte di mister Alessandro Nesta.

Lo fa via Benevento, fino ad oggi proprietario del cartellino del 28enne, il quale approda in giallazzurro a titolo definitivo. Di seguito, la nota ufficiale del club laziale:

”Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Benevento Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro Iemmello. Il calciatore classe ‘92 arriva a titolo definitivo”.