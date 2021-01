Ex Reggina, Gatti torna in Calabria: è un nuovo difensore del Catanzaro

Dove tutto ebbe inizio. Riccardo Gatti è tornato in Calabria, laddove tre anni e mezzo addietro iniziava la sua prima avventura tra i professionisti, con la maglia della Reggina. Oggi, il difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta è invece approdato al Catanzaro, in Serie C, alla corte di mister Calabro, dove troverà il suo ex compagno di squadra Antonio Porcino, con il quale ha condiviso l’esperienza in amaranto nella stagione 2017/18.

Furono 21 le presenze in quella stagione del difensore classe ’97 (che poi vestì le maglie di Monopoli prima e Fano poi), che il Catanzaro ha prelevato dalla Reggiana con la formula del prestito dopo aver disputato appena 3 presenze nel campionato di Serie B.