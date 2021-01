Serie D, 4 partite rinviate: altro riposo forzato per Cittanovese e Roccella

Ultime News

In programma domenica 31 gennaio la 14^ giornata del Girone I di Serie D, un turno che si giocherà, anche questa volta, a metà. Sono già 4 le partite di questo weekend ufficialmente rinviate per problemi riguardanti le...

Reggina

A gamba tesa. Salvatore ‘Sasà’ Soviero non è nuovo ad interventi di questo genere, dichiarazioni ‘forti’ relative al mondo del calcio in generale ed alla Reggina in particolare, sua ex squadra nella...