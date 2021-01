Serie B, risultati e classifica dopo le gare del sabato

L’Ascoli rimonta il Brescia, vince e lascia l’ultimo posto in classifica. Eramo e Brosco ribaltano il vantaggio momentaneo di Jagiello. Il primo big match tra Empoli e Frosinone vede trionfare la capolista per 3 a 1 (gol di Kastanos, Mancuso, Zurkowski e Bajrami. Pareggio tra Pordenone e Lecce, al gol del bomber Coda per i pugliesi risponde Musiolik. Blitz esterno del Cosenza a Chiavari: i calabresi rimontano e battono l’Entella con i gol di Gliozzi e Tremolada. Domani le altre gare, lunedì sera il posticipo tra Reggina e Salernitana. Pisa di misura sulla Reggiana. Ecco risultati e classifica dopo le gare di oggi:

RISULTATI

Vicenza-Venezia 0-0 (giocata venerdì)

Ascoli- Brescia 2-1

Pordenone-Lecce 1-1

Empoli-Frosinone 3-1

Entella-Cosenza 1-2

Pisa – Reggiana 1-0

Classifica

Empoli 41

Monza 34*

Salernitana 34*

Cittadella 33*

Spal 33*

Chievo 32*

Lecce 31

Pordenone 29

Venezia 29

Pisa 29

Frosinone 27

Vicenza 22

Brescia 21

Cosenza 20

Cremonese 19*

Reggiana 18

Reggina 18*

Ascoli 17

Entella 17

Pescara 16*