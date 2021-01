Reggina-Salernitana pronostico: per i bookmakers amaranto favoriti ma occhio al pareggio

Prima di ritorno per Reggina e Salernitana. Le due squadre dovranno iniziare la seconda parte di stagione a tutto gas, con gli amaranto obbligati a raccogliere punti per lasciare la zona retrocessione e i granata chiamati a riscattarsi dopo i “soli” 6 punti raccolti nelle ultime cinque giornate. La Reggina di mister Baroni parte favorita per i bookmakers, con la vittoria quotata tra i 2,15 e 2,20(quota Sisal/Eurobet) “contro” i 3,50/3,55(quota Sisal/Eurobet) per la compagine campana; tra i 3,05/3,10(Sisal/Eurobet) il pareggio, risultato del match d’andata. È molto probabile che ambedue le squadre vadano in rete, vista la quota “GOL” a 1,80(Eurobet); quota del “GOL” che si concilia perfettamente con il “MULTIGOL 1-3” a 1,38(Eurobet).

Altre quote

La quota più bassa del parziale/finale è l’1/1 a favore degli amaranto a 3,55(Eurobet); vista però, la statistica degli amaranto per quanto riguarda le sconfitte dopo essersi portati in vantaggio, potrebbe essere stuzzicante l’1/2 a favore dei campani quotato a 39,00(Eurobet). I probabili marcatori sono i centravanti delle due squadre: Germàn Denis e Milan Djuric entrambi a quota 3,00(Eurobet); a 0,50(Eurobet) in più troviamo i fantasisti Jèrèmy Mènez e Gennaro Tutino. Da tenere d’occhio la quota per il gol dell’attuale “bomber” amaranto Daniele Liotti (5,50/Eurobet) e di Emanuele Cicerelli (3,50/Eurobet) esterno sinistro della Salernitana, sempre molto attivo in zona gol. Il risultato più probabile è il pareggio per 1-1 (6,00/Eurobet), segue la vittoria di misura a favore dei padroni di casa (7,00/Eurobet) e il pareggio a reti bianche (8,25/Eurobet).

Santo Nicolò