Qui Salernitana, domani mattina rifinitura per la squadra di Castori

Granata in campo lunedì al Granillo

Seduta pomeridiana per la Salernitana di Fabrizio Castori, prossima avversaria della Reggina. La squadra, come si legge dal report della società granata, ha effettuato una seduta “con una fase di riscaldamento tecnico-coordinativo con la palla, seguita da un lavoro tattico per il possesso palla”. Domani mattina alle 10:30 la rifinitura, poi nel pomeriggio molto probabilmente la partenza verso Reggio Calabria. Lunedì 1 febbraio alle 21 Salernitana impegnata al Granillo contro la Reggina.