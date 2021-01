Mercato Reggina, Rossi rifiuta la Lega Pro e Vasic ribadisce di voler tornare in Svezia

Le cessioni "over" non si sbloccano, la Reggina ha poco tempo per risolvere la situazione.

Rischio fuori lista. Se il mercato in entrata sta procedendo secondo i piani, quello in uscita al momento appare più complicato, specie per quanto concerne gli over.

Resta davvero poco tempo per piazzare alcuni elementi, tra i quali Rossi, Gasparetto e Vasic.

“La vera problematica- si legge sull’edizione odierna di Gazzetta del Sud-riguarda il mercato in uscita. Marco Rossi (33) ha infatti rifiutato sia il Livorno che la Viterbese, facendo sapere alla società che prenderebbe in esame solo richieste dalla B. Anche Nikola Vasic (29), ha detto nuovamente “no” ad almeno sei richieste provenienti dalla terza serie, ribadendo il desiderio di voler tornare in Svezia. Oggi pomeriggio si cercherà di riaprire il discorso tra Daniele Gasparetto (32) e la Sambenedettese, mentre il portiere che saluterà Reggio dovrebbe essere Farroni (23). Di sicuro, il rischio di dover mettere uno-due elementi fuori lista adesso è davvero concreto, anche perché l’arrivo di Crimi ha già fatto sforare di una casella il numero massimo di over consentiti”.