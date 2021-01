Lega Pro, uragano Ternana: superata la serie utile della Reggina di Toscano

La Ternana di Lucarelli non si ferma più: 3-1 alla Paganese e promozione in B già ipotecata.

Superando per 3-1 la Paganese, questo pomeriggio, la Ternana ha dato vita ad uno “strappo” probabilmente decisivo per il ritorno in serie B: la concomitante sconfitta del Bari infatti, ha portato a +11 il vantaggio sul secondo posto.

Un cammino da record quello dei rossoverdi allenati da Cristiano Lucarelli, i quali restano ancora l’unica squadra imbattuta del girone C: in 20 giornate, 16 vittorie e 4 pareggi.

L’ennesima vittoria, ha portato gli umbri a superare la serie utile della Reggina di Mimmo Toscano, corazzata dello scorso torneo. Gli amaranto si fermarono a 19 risultati utili consecutivi (15 vittorie, delle quali undici consecutive, e 4 pareggi), perdendo l’11 gennaio in quel di Castellammare di Stabia, città che ospitava le gare interne della Cavese.