[FOTO-NOTIZIA] Reggina, ecco Edera

E’ Simone Edera il colpo di mercato di giornata della Reggina, che a pochi giorni dalla chiusura del mercato è riuscita a portare in amaranto il talento di proprietà del Torino. La formula è quella del prestito fino a giugno, quando l’attaccante farà ritorno alla casa madre piemontese.

Già a Reggio

Il 24enne torinese, intanto, è sbarcato in riva allo Stretto intorno alle 15:30 di questo pomeriggio, atterrando all’aeroporto ”Tito Minniti” di Reggio Calabria per poi incontrare la dirigenza amaranto. Di seguito, le foto dell’arrivo in città di Edera targate ReggioNelPallone.