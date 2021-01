Clamoroso Soviero: ”Se la Reggina perde cambierà tecnico”

A gamba tesa. Salvatore ‘Sasà’ Soviero non è nuovo ad interventi di questo genere, dichiarazioni ‘forti’ relative al mondo del calcio in generale ed alla Reggina in particolare, sua ex squadra nella quale ha militato nella stagione 2004/05 in Serie A. In vista della sfida di lunedì sera contro la Salernitana, l’ex portiere è intervenuto a ”Radio Alfa” e, da doppio ex qual è, ha parlato del campionato di Serie B e delle due squadre, sganciando una bordata al tecnico amaranto Marco Baroni, la cui posizione è stata addirittura definita in bilico.

”A mio avviso – dichiara Soviero – più che ai ripari a livello tecnico (di giocatori), la Reggina dovrebbe rivedere la guida tecnica, che ha lo stesso ruolino di marcia di Toscano. Taibi è stato criticato molto ma comunque è riuscito a portare la squadra in B e gli va data fiducia. Dare potere ad un allenatore non va bene proprio, anche perché non è che venisse dalla Juventus…”

Sulla sfida del ”Granillo: ”Sono due delle mie squadre del cuore, preferirei finisse in pareggio. Sfidare una squadra d’alta classifica come la Salernitana potrebbe portare la Reggina ad avere maggiori motivazioni. Sicuramente l’assenza del tifo farà la sua parte, specialmente in un periodo così. La Reggina non è abituata ad essere così in basso, secondo me c’è qualcosa da rivedere”.

Sul campionato di B: ”Il campionato è diventato molto mediocre, non ci sono più i campionati di dieci anni fa. L’impoverimento delle società ha fatto si che ci fosse un livellamento verso il basso.

Sui portieri ”In casa Salernitana, tra Micai e Belec non vedo alcuna differenza. Anche la Reggina ha il problema dei portieri. Senza pubblico è più facile giocare, mentre con il pubblico – specialmente in due piazze come Reggio e Salerno – non è semplice in quanto si ha la pressione della gente sugli spalti”.

Se la Reggina dovesse perdere…: ”Nel caso in cui andasse male, secondo me la Reggina andrà sicuramente al cambio tecnico”.