Accadde oggi: Reggina-Milan, la Sud ed il chilometro più bello d’Italia…

Doppio appuntamento, per quanto riguarda il viaggio di RNP all’interno della storia dei colori amaranto. Stavolta, la luce dei riflettori non si accende tanto sul campo, bensì sugli spalti. La sfida tra Reggina e Milan, datata 13 febbraio 2005 e valida per la quinta giornata di ritorno del massimo campionato, viene vinta dai rossoneri di Carlo Ancelotti, che si impongono per 1-0 grazie ad una sfortunata autorete di Zamboni e spezzano la serie di 7 risultati utili consecutivi della prima Reggina targata Walter Mazzarri.

Una partita bruttina e con pochissimi episodi da raccontare. La vera pagina di storia dunque, è quella scritta dagli Ultras amaranto, i quali in un Granillo stracolmo accolgono l’ingresso in campo delle due squadre con una coreografia fra le più belle di sempre. La Curva Sud, attraverso delle strisce di carta, disegna alla perfezione quello che venne definito “il chilometro più bello d’Italia”, ovvero la Via Marina della città dello Stretto. Uno spettacolo da rimanere a bocca aperta, sugellato dalla scritta “Go Reggio” e salutato dagli applausi scroscianti di tutti gli altri settori.

Stavolta niente tabellini, niente video, niente descrizioni della partita: stavolta le emozioni, sono tutte in Curva Sud…