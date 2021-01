Accadde oggi: De Rosa al 93′, Lazio ancora ko al Granillo

30 gennaio 2005, serie A, seconda giornata di ritorno. La Reggina di Walter Mazzarri, dopo aver sbancato il Friuli di Udine, ospita la Lazio di Papadopulo strizzando l’occhio alla parte sinistra della classifica. E’ una gara speciale anche per uno dei grandi artefici delle fortune dei colori amaranto, ovvero Gabriele Martino: dopo tantissimi anni in riva allo Stretto, Martino si presenta per la prima volta al Granillo nelle vesti di ex, essendo passato nelle fila del club di Lotito dopo il ‘divorzio’ con Lillo Foti.

La Reggina è sotto per 1-0 nonostante la superiorità numerica (espulso per doppia ammonizione proprio l’autore del vantaggio capitolino, Cesar), ma nel finale di partita cambia tutto. Al 72′ Bonazzoli incorna alla perfezione nell’angolino, dove Peruzzi non può arrivarci. La Curva Sud carica, gli amaranto sognano un’altra impresa da consegnare alla storia. Peruzzi fa disperare il Granillo al 90′, negando la doppietta a Bonazzoli con un riflesso felino. Sembra l’ultima emozione di una gara intensissima, ma al 93′ Gaetano De Rosa corregge in fondo al sacco il sinistro di uno scatenato Bonazzoli, facendo impazzire i 20.000 del Granillo.

Reggina-Lazio 2-1, per il secondo campionato consecutivo i biancocelesti cadono a Reggio Calabria dopo essere passati in vantaggio.

Di seguito, il tabellino del match.

SERIE A 2004/2005, 2^ giornata di ritorno (30/1/2005)

REGGINA – LAZIO 2-1

Reggina: Pavarini, Cannarsa (10′ st Colucci), De Rosa, Franceschini, Mesto, Tedesco (17′ st Borriello), Mozart, Paredes, Balestri, Nakamura, Bonazzoli. In panchina: Soviero, Piccolo, Zamboni, Veron, Esteves. Allenatore: Bigon (Mazzarri squalificato).

Lazio: Peruzzi, Oddo, Siviglia, Couto, Seric (12′ st Manfredini), Cesar, Giannichedda, E. Filippini, A. Filippini, Bazzani (45′ pt Lopez), Rocchi (19′ st Pandev). In panchina: Sereni, Talamonti, Angeletti, Sannibale. Allenatore: Papadopulo.

Arbitro: Saccani di Mantova.

Marcatori: 10′ pt Cesar, 27′ st Bonazzoli, 48′ st De Rosa.

Note: Spettatori 20.000 circa, con sparuta presenza ospite. Espulso al 36’pt Cesar per somma di ammonizioni. Ammoniti Pavarini, Giannichedda, Cesar, Seric, Colucci, De Rosa. Angoli 7-4. Recupero: 1′ pt; 3′ st.