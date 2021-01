Serie B, “classifica” degli ingaggi: Reggina tra le ultime, comandano Spal e Monza

Quattordicesimo posto in classifica per la Reggina, ma in questo caso non si parla di calcio giocato, bensì di monte ingaggi. Il sito cosenzachannel.it ha pubblicato una tabella riguardante gli stipendi dei venti club di Serie B, certificati dalla prima verifica trimestrale della stagione (al 31 ottobre 2020) e le cifre in questione dicono molto.

Ammonta a poco più di € 7.400.000 il monte ingaggi della Reggina, tra stipendi fissi e bonus, una cifra che assesta il club amaranto, come detto, al quattordicesimo posto, rispecchiando grossomodo la situazione di classifica della squadra. Alle spalle della Reggina troviamo Pordenone, Pescara, Vicenza, Cosenza, Reggiana e Cittadella.

L’ultimo posto del club di Padova è emblematico: il Cittadella spende poco (meno della metà della Reggina) ma è in piena lotta per le posizioni di vertice e per la promozione diretta in A, situazione che non rappresenta una novità per i veneti, ormai da anni divenuti una consolidata realtà della cadetteria.

A comandare la classifica degli ingaggi della B è la Spal, che forte anche del paracadute ricevuto a seguito della retrocessione, si assesta ad oltre € 22.000.000, il triplo rispetto alla Reggina. Al secondo posto, sorprende relativamente la presenza del Monza con quasi € 19.000.000. Più staccate tutte le altre con il Lecce terzo con € 13.300.000.

Tale graduatoria subirà certamente delle variazioni a seguito del mercato di gennaio che i concluderà tra pochi giorni.