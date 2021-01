Serie B, l’anticipo: senza reti il derby tra Vicenza e Venezia

E’ terminato con un pareggio a reti bianche il derby veneto tra Vicenza e Venezia, anticipo della prima giornata del girone di ritorno della serie Bkt. Vicenza in dieci dal 15′ del secondo tempo per l’espulsione di Grandi. Domani si giocano alle 14 Ascoli-Brescia, Empoli – Frosinone, Pisa – Reggiana, Pordenone – Lecce, Virtus Entella – Cosenza. Domenica invece il big match Spal – Monza, insieme a ChievoVerona – Pescara e, in serata, Cittadella – Cremonese. Chiude il programma la gara tra Reggina e Salernitana prevista per lunedì sera alle ore 21