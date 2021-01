Reggina vs Castori, i precedenti: quattro incroci, amaranto mai vittoriosi

La Reggina contro il suo passato. Fabrizio Castori, attuale tecnico della Salernitana, ha guidato gli amaranto nella stagione 2013/2014: un’esperienza amara, durata soltanto sei giornate e conclusasi con l’esonero.

Da avversari, la Reggina e Castori si sono incontrati già quattro volte, sempre in B. La prima risale al 18 dicembre 2010, quando il tecnico marchigiano allenava l’Ascoli. Gli amaranto di Atzori passarono in vantaggio dopo soli 5 minuti con Missiroli, ma nella ripresa i bianconeri ribaltarono tutto, vincendo 2-1 grazie alle reti di Lupoli su rigore e di Giorgi (la rete decisiva, arrivò a soli 2 minuti dal termine). Al ritorno, fu festa per due: il 21 maggio 2011, ad un turno dalla fine, calabresi e marchigiani pareggiarono 0-0 al termine di una gara con pochissime emozioni, ma il punto servì alla Reggina per centrare matematicamente ai playoff ed all’Ascoli per blindare una salvezza miracolosa, che fu festeggiata definitivamente una settimana dopo, contro la Triestina.

Terzo e quarto incrocio, nella stagione 2012/2013, con Castori alla guida del Varese. Il 3 novembre 2012, alo stadio Granillo, i ragazzi di Dionigi passarono in vantaggio con Comi al 48′, salvo poi essere raggiunti da Neto al 78′. Sull’1-1 finale incise una direzione di gara molto discussa dalla Reggina, ed al triplice fischio scoppiò anche una rissa tra giocatori, che vide particolarmente “coinvolti” Barillà ed Ebagua. Ultimo atto, il 28 marzo 2013: la Reggina di Bepi Pillon, subentrato a Dionigi, vide interrompersi la mini-striscia di due successi consecutivi, al termine di una partita senza storia. I gol di Neto Pereira (29′), Troest (66′) e Kone (88′), portarono ad un secco 3-0 per i lombardi.

Il totale, è di due pareggi e due vittorie per Castori. Amaranto a caccia del primo acuto dunque, la speranza è che il tabù possa rompersi lunedì sera…