Reggina, ufficiale: Marcucci in prestito alla Virtus Entella

Se da Chiavari Marco Crimi giunge a Reggio, percorso invece per il giovane Andrea Marcucci. La società amaranto lo ha ceduto in prestito, questo il comunicato ufficiale: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Virtus Entella per la cessione a titolo temporaneo biennale con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Marcucci. La Reggina ringrazia Andrea per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune sportive”.