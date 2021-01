Qui Salernitana, ballottaggio in difesa per Castori

Continua la preparazione della Salernitana in vista della sfida contro la Reggina di lunedì sera. Per la squadra di Castori questo pomeriggio “fase di riscaldamento tecnico-coordinativo, seguita da lavoro tattico in fase di non possesso. La preparazione dei granata riprenderà domani pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy”. Sul fronte formazione il tecnico non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici vittorioso nell’ultima uscita contro il Pescara ad eccezione dello squalificato Casasola (a segno nella gara d’andata) con Bogdan leggermente favorito su Aya in difesa. Il reparto avanzato dovrebbe vedere in campo la coppia Tutino-Djuric