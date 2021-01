Ex amaranto, Falco dal Lecce alla Stella Rossa: giocherà con Falcinelli…

Ufficiale il trasferimento a Belgrado del fantasista, che in Serbia troverà un ex obiettivo di mercato del club dello Stretto.

A Reggio Calabria solo una partentesi di sei mesi e nulla più, caratterizzata da appena tre presenze nel torneo cadetto 2013/2014. Con le maglie di Benevento e Lecce tuttavia, Filippo Falco ha dimostrato tutte le sue qualità di fantasista eclettico, vincendo due campionati di serie B.

I salentini lo avevano confermato anche per questa stagione, annoverando il classe ’92 tra i top player del torneo cadetto. Già nel mese di novembre tuttavia, si era capito che Falco avrebbe potuto lasciare la maglia giallorossa in questa sessione di mercato: la mancata convocazione per la trasferta di Reggio, ha di fatto sancito l’addio. Un addio che è diventato ufficiale oggi, visto che la Stella Rossa ha chiuso una trattativa nata nelle scorse settimane. Passaggio a titolo definitivo, Falco si trasferisce nello storico club di Belgrado e parteciperà anche all’Europa League, competizione che vedrà i serbi sfidare il Milan.

In biancorosso, l’ex Reggina troverà Diego Falcinelli, attaccante ex Perugia e Bologna che questa estate era stato ad un passo dal club dello Stretto (così come confermato dallo stesso calciatore in una intervista). Nella sua nuova avventura, Falcinelli ha già messo a segno 9 reti, tra campionato e coppe.