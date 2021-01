Mercato Reggina, per il centrocampo c’è anche l’idea Rocca

In attesa di chiudere per Marco Crimi, gli amaranto hanno in agenda anche il nome del centrocampista del Foggia.

Marco Crimi è pronto a diventare un nuovo centrocampista della Reggina. Tra oggi e domani, verrà messo nero su bianco per lo scambio con la Virtus Entella, che porterà Crimi in Calabria ed Andrea Marcucci in Liguria. Un’operazione che consentirebbe agli amaranto di assicurarsi un elemento di esperienza (oltre 250 presenze in B), ed allo stesso tempo di piazzare un altro calciatore messo fin dall’inizio nella lista dei partenti.

Nel cuore del reparto tuttavia, le novità potrebbero essere due. Al club dello Stretto, così come riportato oggi da Gazzetta del Sud, piace molto il 24enne Michele Rocca: si tratta di un centrale, che può essere adattato anche sugli esterni d’attacco. Cresciuto nei settori giovanili di Novara ed Inter, Rocca milita attualmente nel Foggia, nelle cui fila ha realizzato 5 reti in 13 presenze. Prima di trasferirsi in Puglia, ha indossato per due stagioni la maglia del Livorno.

Nelle prossime ore, si capirà se dall’idea si passerà ai fatti.