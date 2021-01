Verso Reggina-Salernitana, doppia seduta per gli amaranto: il report

Il mercato tiene banco, ma l’attenzione deve essere concentrata anche e soprattutto sull’importantissimo match casalingo di lunedì, che vedrà gli amaranto affrontare in notturna la Salernitana, nel posticipo della prima giornata di andata.

Nella giornata odierna, la compagine dello Stretto è scesa in campo sia di mattina che di pomeriggio. Di seguito, il report pubblicato da reggina1914.it.

Stamane la squadra si è ritrovata presso il centro sportivo Sant’Agata per proseguire la preparazione in vista della gara con la Salernitana. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, svolgendo esercitazioni tattiche in fase di possesso e non possesso. La seduta si è conclusa con una partita 11 vs 11 a campo ridotto.

Nel pomeriggio i calciatori hanno provato varie situazioni di gioco, prima di disputare partitelle a tema.

Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.