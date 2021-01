Reggina-Salernitana, Bogdani: “Al Granillo ci sarebbe stata una cornice fantastica…”

Il doppio ex in vista della sfida del Granillo: "Sarà bruttissimo giocare senza pubblico, considerando anche il gemellaggio tra le due tifoserie".

Tre stagioni in amaranto ed una in granata. In riva allo Stretto due campionati di A e la vittoria del campionato di B, con quel gol al San Vito di Cosenza entrato di diritto nella storia. Erjon Bogdani, doppio ex della sfida di lunedì, è stato invervistato dai colleghi di salernitananews.it.

“La Reggina è una buona squadra- ha dichiarato l’ex attaccante albanese, che ha continuato l’avventura nel calcio diventando allenatore-, sta attraversando un discreto momento e vuole confermarsi, mentre l’ippocampo ha voglia di fare cose importanti. Andrà a Reggio per imporre il suo gioco e fare punti. Sarà bruttissimo giocare senza pubblico, considerando anche il gemellaggio tra le due tifoserie. Al Granillo ci sarebbe stata una cornice fantastica. Queste due squadre sono sicuramente penalizzate dalle assenze dei propri tifosi ed avrebbero potuto fare meglio, soprattutto la Reggina. Il pubblico di Salerno sarebbe stato contentissimo di andare allo stadio, vedendo questa Salernitana”.

Secondo Bogdani, gli amaranto hanno deluso le aspettative. “Non mi aspettavo la Salernitana così in alto in classifica, ha fatto un ottimo campionato. Allo stesso tempo non credevo di vedere la Reggina così in basso a questo punto di un campionato che comunque è lungo. Capitano alti e bassi, c’è ancora un intero girone di ritorno da giocare. Djuric e Turino stanno facendo ottime cose. Qualche gol in più di Djuric servirebbe per raggiungere qualcosa di importante. Certamente ci si aspettava di più da Ménez e Denis. Il torneo è lungo e avranno tempo per riprendersi. Anche Denis lavora tanto per i compagni, è generoso, ma ha sbagliato qualche rigore di troppo che poteva regalare qualche punto in più. Le valutazioni comunque andranno fatte a fine stagione”.