Reggina, Montalto: “Ho voglia di rivalsa, sto bene e sono pronto”

L’x attaccante del Bari, Adriano Montalto, da pochi giorni ufficialmente un nuovo calciatore della Reggina, è pronto per la nuova avventura in amaranto. Ecco alcune dichiarazioni del giocatore amaranto durante la conferenza stampa di presentazione.

Le esperienze in carriera

“Ho avuto tanti infortuni, poi ho trovato maggiore continuità. Ho voglia di rivalsa alla Reggina, mi sento bene e farò di tutto per centrare l’obiettivo – dichiara – . Mi dispiace essere andato via da Bari, ma ringrazio il direttore Taibi che mi ha dato possibilità di vestire questa maglia, vengo con lo spirito giusto, sono in un momento in cui sto bene e sono contento. Preferisco le piazze del Sud perché sono più calorose”.

Reggina e serie B

“Ho fatto due allenamenti con la squadra – spiega Montalto – , vedo un gruppo valido e forte, dobbiamo essere tutti uniti per l’unico obiettivo. Ci alleniamo a mille all’ora per modificare le nostre lacune e sono sicuro che ne usciremo fuori. Già conoscevo tanti ragazzi qui, oltre a Denis e Menez che non hanno bisogno di presentazione. Posso solo dire che metteremo tutto il nostro impegno per uscire da questa situazione, dobbiamo solo stare tranquilli, sono sicuro che faremo bene”.

Baroni e le condizioni fisiche di Montalto

“Baroni è un allenatore esperto, ha sempre fatto giocare bene la sua squadra. La Reggina crea tanto e per un attaccante è ottimo perché potrebbe avere tante occasioni durante il match. Sono a disposizione del mister già per lunedì. Il primo obiettivo deve essere quello di salvarci, poi comunque si vedrà piano piano, in questo momento pensiamo a tirarci fuori dalla posizione di classifica attuale, e sono sicuro che abbiamo tutte le qualità per farlo”.