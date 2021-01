Qui Salernitana: Tutino e Đurić, coppia gol in cerca di conferme

La Reggina si prepara ad accogliere la Salernitana, reduce da una vittoria per 2-0 nell’ultimo match casalingo contro il Pescara, ma con alcuni inciampi nelle scorse settimane. Solamente 6 punti nelle ultime 5 cinque gare per i granata, chiamati a riconfermarsi dopo il successo interno per certificare la definitiva uscita dalla crisi.

Sulle sconfitte rimediate contro Monza, Pordenone ed Empoli degli uomini di Castori, ha certamente influito il mancato contributo in zona goal dei due uomini di punta dell’attacco, ovvero Milan Đurić (4 goal in 18 partite) e Gennaro Tutino (20 presenze e 7 gol tra campionato e coppa), a secco entrambi dal match contro la Virtus Entella del 21 dicembre scorso, che li vide andare a segno. Tutino, avversario della Reggina in carriera solamente nel girone d’andata, non è mai andato a segno contro gli amaranto. Discorso diverso invece per Milan Djuric, autore di una doppietta nel settembre 2013 nel 4-0 inflitto dal Trapani ai danni proprio della Reggina.

I granata di Castori, al Granillo, si aggrapperanno all’estro e ai colpi dei loro due giocatori migliori per cercare di portare a casa l’intera posta in palio.

Santo Romeo