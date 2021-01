Qui Salernitana, Castori prosegue la preparazione al ”Mary Rosy”. Kiyine è ufficiale

Prosegue la preparazione della Salernitana di mister Castori in vista della sfida di lunedì sera (ore 21) contro la Reggina di Bari. Granata contro amaranto, proprio come ebbe inizio l’attuale campionato cadetto dal momento in cui quella del ”Granillo” sarà la prima giornata del girone di ritorno.

Piazzamento in classifica e umori opposti per le due squadre, distante ben 16 lunghezze l’una dall’altra. Reduce dal secco 2-0 con il Pescara (primo successo del 2021), la Salernitana è scesa in campo questa mattina per il terzo allenamento settimanale. La squadra, ritrovatasi al centro sportivo “Mary Rosy”, ha aperto la seduta con una fase di attivazione a secco, seguita da un lavoro di forza funzionale. L’allenamento si è poi concluso con partite ad alta intensità tre contro tre, in seguito alle quali Tutino e compagni hanno lasciato il rettangolo verde dandosi appuntamento al pomeriggio di domani.

Intanto, nella giornata odierna vi è stata anche l’ufficialità del prestito del centrocampista Sofian Kiyine, arrivato dalla Lazio. Per il classe ’97 – già in città dalla fine della settimana scorsa ed in gruppo già da qualche giorno – si tratta del terzo approdo in maglia granata dopo quelli delle stagioni 2017/18 e 2019/20.