Mercato Reggina: Petrelli è del Genoa, entro domani si attende l’annuncio del passaggio in amaranto

Questione di ore. Elia Petrelli chiuderà la stagione 2020/2021 con la maglia della Reggina, come dimostra il fatto che il 19enne attaccante si trova già da qualche giorno nella città dello Stretto.

L’annuncio ufficiale, tuttavia, era legato al passaggio del classe 2001 dalla Juventus al Genoa: anche questa era una trattativa già chiusa da circa due settimane, che aspettava solo di essere conclusa con il deposito del contratto in Lega. Fumata bianca arrivata oggi, con i grifoni che hanno messo nero su bianco sia per Petrelli che per Manolo Portanova, entrambi prelevati a titolo definitivo dal club bianconero.

Adesso, il passaggio conclusivo: Petrelli alla Reggina in prestito dai rossoblù, per l’attacco di Baroni un giovane di grande prospettiva.