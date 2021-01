Mercato Reggina, rinforzo a centrocampo: in arrivo Marco Crimi

Trattativa lampo e rinforzo per la mediana amaranto. La Reggina ha quasi definito l’arrivo agli ordini di Baroni dell’esperto centrocampista Marco Crimi, classe 1990 della Virtus Entella. Mancano solo gli ultimi dettagli ma la trattativa, così come riportato dagli esperti di calciomercato Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere sulla strada giusta per la chiusura.

Corsa, sostanza e dinamismo le qualità del centrocampista messinese che nella sua carriera ha vestito le maglie di Bari, Grosseto, Latina, Cesena, Carpi e Spezia (oltre 250 presenze in serie B e 20 in serie A), indossando anche la maglia della Nazionale under 21 agli Europei.

v.i.