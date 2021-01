Mercato Reggina, le ultime su Iemmello e Okwonkwo

Le possibilità sono poche, ma nel calciomercato, fino al momento delle firme, non bisogna dare mai nulla per scontato. La Reggina continua a battere diverse piste, per completare il mosaico alla voce nuovi acquisti.

Per Pietro Iemmello resta ancora qualche chance, mentre per Orij Okwonkwo la speranza è che il calciatore possa cambiare idea sul proprio futuro.

“Resta ancora una porticina aperta-si legge su Gazzetta del Sud- sul sentiero che conduce a Pietro Iemmello (28). Le possibilità sono ridotte al lumicino, ma il club dello Stretto ha deciso di non depennare completamente il centravanti dalla lista, non fosse altro per il fatto che il Benevento sarebbe disponibile a cederlo in prestito, contribuendo all’ingaggio. Strada al momento tutta in salita, pure per Orji Okwonkwo (23): la Reggina è d’accordo col Bologna (anche in questo caso, si tratterebbe di un prestito), ma resta da convincere l’ala nigeriana, che aspetta ancora la massima serie”.