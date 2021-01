Mercato Reggina, arrivano le prime richieste per Rossi

Marco Rossi è destinato a lasciare la città della fata Morgana, per il 33enne difensore possibile un ritorno in Lega Pro.

Qualche incertezza iniziale, poi un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per circa due mesi. A dispetto della splendida stagione disputata in Lega Pro, che lo ha visto ergersi a baluardo insuperabile (26 presenze, delle quali 25 da titolare), in questo campionato per Marco Rossi le cose non sono andate come si sperava.

Mister e società hanno fatto le loro valutazioni per qualche settimana, poi hanno deciso che anche l’esperto difensore può lasciare lo Stretto.

Una volta messo sul mercato, l’ex Bari e Parma ha già ricevuto le prime due richieste: così come riporta Gazzetta del Sud, il calciatore è nel mirino di Livorno e Viterbese, con i toscani che al momento sono in pole. Tra oggi e domani, si attende la risposta del diretto interessato.