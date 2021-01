Emergenza Covid, rinviata anche Acireale-Roccella

Il girone I di serie D continua ad essere falcidiato dall’emergenza Covid. Dopo il rinvio della sfida tra Cittanovese e Paternò, anche Acireale-Roccella ha ricevuto il disco rosso, a seguito di alcuni casi Covid registratisi nelle fila jonico-reggine.

“A seguito della nostra richiesta al Dipartimento Interregionale-si legge sulla pagina ufficiale facebook Asd Roccella 1935- per via di alcuni casi di positività in squadra, si comunica che la gara tra Acireale e Roccella, in programma domenica 31 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Tupparello, è stata rinviata a data da destinarsi”.

Per gli amaranto si tratta del terzo rinvio di seguito, dopo quelli riguardanti le sfide con Biancavilla e Rotonda.