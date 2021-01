Accadde oggi: Pasino stende il Genoa e “vendica” l’umiliazione del Marassi

28 gennaio 1996, serie B, 2^ giornata di andata. Contro il Genoa, la Reggina di Zoratti non gioca solo per la classifica ed il risultato. In palio c’è qualcosa di più. Nel girone di andata infatti, alla prima trasferta in serie cadetta dopo quattro campionati, gli amaranto erano stati letteralmente spazzati via dal Grifone, incassando la peggiore sconfitta di sempre: 7-0 per i padroni di casa, un ko di proporzioni storiche che diede vita ad una ‘feroce’ contestazione da parte della tifoseria reggina.

La partita si mette subito in discesa, visto che dopo soli 6 minuti Spagnulo, portiere rossoblù, si fa incredibilmente sfuggire un pallone proveniente da angolo, e Ceramicola mette dentro a porta vuota. Lo stadio esplode, all’intervallo si va sull’1-0. Tra il primo ed il secondo tempo, gli applausi del Comunale sono per il gruppo di Ultras reggini della Curva Sud, che fanno il giro dello stadio con uno striscione in ricordo di Vincenzo Spagnolo, l’ultras genoano scomparso drammaticamente circa un anno prima (“NOI NON DIMENTICHIAMO…CIAO VINCENZO!”).

Tornando alla partita, il Genoa ammutolisce i 10.000 reggini a 9′ dalla fine, quando Nappi sfonda a sinistra e serve a Montella il comodo pallone del pareggio. Sembra finita, ma sui titoli -di coda esplode definitivamente la gioia amaranto. Corre il 94′ quando Rubens Pasino, servito da Aglietti, vince con un pò di fortuna un rimpallo e trova una conclusione al volo di rara bellezza e precisione, che si infila alla destra del portiere. Reggina 2 Genoa 1, quel 7-0 adesso fa un pò meno male…

Di seguito, il tabellino del match.

*Nella foto: la Curva Nord del Comunale così come si presentava quel giorno.

SERIE B 95/96, 2^ giornata di ritorno (28/1/1996)

REGGINA-GENOA 2-1

Marcatori: 6′ pt Ceramicola, 36′ st Montella, 49′ st Pasino.

REGGINA (1-3-4-2): Scarpi (39′ st Merlo), Marin, Vincioni, Ceramicola, Di Sauro (35′ st S.Veronese), Toscano, Giacchetta, Nicolini, Carrara, Aglietti, Pasino. (In panchina: Torbidoni, M. Veronese, Visentin). All.: Zoratti.

GENOA (5-4-1): Spagnulo (1′ st Spinetta), Nicola, Delli Carri, Turrone, Torrente (1′ st Nappi), Francesconi (47′ st Balducci), Magoni, Bortolazzi, Cavallo, Onorati, Montella. (In panchina: Rossi M., Pagliarini). All.: Radice.

Arbitro: Beschin di Legnago.

Note: Spettatori 10.000 circa, con una cinquantina di tifosi ospiti. Ammoniti: Scarpi, Giacchetta, Cavallo.