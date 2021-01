LIVE! Calciomercato serie B: acquisti, cessioni e rose aggiornate

Dall’Ascoli alla Virtus Entella. Tutti i movimenti ufficiali dei club di B ed i cambiamenti nella composizione delle 20 rose, compresa ovviamente quella della Reggina.

Una pagina continuamente aggiornata, che vi terrà compagnia fino a lunedì 1 febbraio, giorno del gong del calciomercato invernale…

Legenda- p=portiere, d=difensore, c=centrocampista, (c)= capitano, a=attaccante, td= titolo definitivo, pt= prestito, ptdr= prestito con diritto di riscatto, ptor= prestito con obbligo di riscatto, fpt= fine prestito, svc= svincolato.

*Nei calciatori svincolati in entrata, la squadra tra parentesi è quella in cui giocavano prima dello svincolo.

**Nei calciatori svincolati in uscita, la squadra tra parentesi è quella in cui sono andati a giocare dopo lo svincolo.

***I calciatori in grassetto nelle rose, sono i nuovi acquisti arrivati nel mercato invernale.

ASCOLI

Allenatore: Sottil.

Mercato in entrata: Danzi, c (Verona-pt), Dionisi, a (svc-Frosinone), D’orazio, d (Bari-ptdr). Simeri, a (Bari-ptdr), Bidaoui, a (svc-Spezia), Pinna, d (Cagliari-pt), Stoian, a (svc-Viitorul).

Mercato in uscita: Malle, a (svc), Sini, d (Alessandria-td), Diogo Pinto, c (Vilafranquense-ptdr), Gerbo, c (svc-Cosenza), Tofanari, d (svc-Matelica), Donis, c (VVV-Venlo-ptdr), Sarzi Puttini, d (Bari), Scorza, c (Piacenza-pt), Ndiaye, p (Atalanta-fpt).

Rosa attuale

Portieri: Bolletta, Leali, Sarr.

Difensori: Avlonidis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Ghazoini, Pucino, Pinna, Quaranta, Spendlhofer.

Centrocampisti: Buchel, Danzi, Eramo, Gavion, Kragl, Lico, Sabiri, Saric.

Attaccanti: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Chiricò, Dionisi, Matos, Ninkovic, Pierini, Simeri, Stoian, Tassi, Tupta, Vellios.

BRESCIA

Allenatore: Dionigi.

Mercato in entrata: Karacic, d (Dinamo Zagabria-td).

Mercato in uscita: Sabelli, d (Empoli-td), Torregrossa, a (Sampdoria-ptor), Filigheddu, p (Franciacorta-pt), Lamine, a (Mantova-pt).

Rosa attuale

Portieri: Andreacci, Kotnik, Joronen.

Difensori: Chancellor, Cistana, Karacic, Mangraviti, Martella, Mateju, Papetti, Semprini, Verzeni.

Centrocampisti: Bjarnason, Bisoli, Dessena, Ndoj, Jagiello, Labojko, Skrabb, Spalek, Van de Looi, Zmrhal.

Attaccanti: Ayè, Donnarumma, Fridjonsson, Ghezzi, Ragusa.

CHIEVO VERONA

Allenatore: Aglietti.

Mercato in entrata:

Mercato in uscita: Di Noia, c (Perugia-pt), Pucciarelli, a (Dibba-Al-Fujairah-pt),Illanes, d (Fiorentina-fpt).

Rosa attuale

Portieri: Bragantini, Seculin, Semper.

Difensori: Cavar, Colley, Cotali, Enyan, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Munaretti, Pavlev, Renzeti, Rigione, Tanasjevic, Vaisanen.

Centrocampisti: Bertagnoli, Garritano, Giaccherini, Ivan, Morsay, Obi, Palmiero, Tuzzo, Viviani, Zuelli.

Attaccanti: Canotto, Ciciretti, D’Amico, De Luca, Djordjevic, Fabbro, Grubac, Makni, Margiotta, Rovaglia.

CITTADELLA

Allenatore: Venturato.

Mercato in entrata: Baldini, c (svc-Fano).

Mercato in uscita: Awua, c (Spezia-fpt), Plechero, p (Union San Giorgio-pt).

Rosa attuale

Portieri: Kastrati, Maniero.

Difensori: Adorni, Bassano, Benedetti, Camigliano, Cassandro, Donnarumma, Ghiringhelli, Frare, Perticone.

Centrocampisti: ranca, D’Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia, Vita.

Attaccanti: Baldini, Grillo, Rosafio, Tavernelli.

COSENZA

Allenatore: Occhiuzzi.

Mercato in entrata: Gerbo, c (svc-Ascoli), Tremolada, c (Pordenone-pt).

Mercato in uscita: Bruccini, c (svc-Alessandria), Borrelli, a (Pescara-fpt).

Rosa attuale

Portieri: Falcone, Matosevic, Saracco.

Difensori: Bittante, Bouah, Corsi, Idda, Ingrosso, Legittimo, Schiavi, Tiritiello, Vera.

Centrocampisti: Ba, Gerbo, Petrucci, Sacko, Sciaudone, Tremolada.

Attaccanti: Baez, Bahlouli, Carretta, Gliozzi, Kone, Petre, Sueva.

CREMONESE

Allenatore: Occhiuzzi.

Mercato in entrata: Coccolo, d (Juventus-pt), Colombo, a (Milan-pt), Bartolomei, c (svc-Spezia), Carnesecchi, p (Atalanta-pt),

Mercato in uscita:

Rosa attuale

Portieri: Alfonso, Carnesecchi, Volpe, Zaccagno.

Difensori: Bia, Bianchetti, Coccolo, Cresecenzi, Fiordaliso, Fornasier, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea.

Centrocampisti: Bartolomei, Castagnetti, Dei, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania.

Attaccanti: Buonaiuto, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.

EMPOLI

Allenatore: Dionisi.

Mercato in entrata: Sabelli, d (Brescia-td), Crociata, c (Crotone-pt).

Mercato in uscita: Zappella, d (Cesena-pt), Merola, a (Grosseto-pt), Folino, d (Pianese-pt).

Rosa attuale

Portieri: Brignoli, Furlan, Pratelli.

Difensori: Cambiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Sabelli, Terzi, Viti.

Centrocampisti: Bajrami, Bandinelli, Crociata, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski.

Attaccanti: Klimavicius, La Mantia, Mancuso, Matos, Moreo, Olivieri.

FROSINONE

Allenatore: Nesta.

Mercato in entrata: Boloca, c (svc-Fossano), Millico, a (Torino-pt).

Mercato in uscita: Dionisi, a (svc-Ascoli), Tonetto, d (Cesena-pt), Ardemagni, a (Reggiana-pt).

Rosa attuale

Portieri: Bardi, Iacobucci, Marcianò.

Difensori: Ariaudo,Baroni, Beghetto, Brighenti, Capuano, Curado, D’Elia, Salvi, Szyminski, Zampano.

Centrocampisti: Boloca, Carraro, Gori, Kastanos, Maiello, Rohden, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale.

Attaccanti: Ciano, Luciani, Millico, Novakovich, Parzyszek, Volpe.

LECCE

Allenatore: Corini.

Mercato in entrata:Nikolov, c (Fehervar-td), Pisacane, d (svc-Cagliari), Hjulmand, c (Admira Wacker-td).

Mercato in uscita: Rossettini, d (svc-Padova), Semeraro, d (Virtus Francavilla-pt), Colella, d (Bitonto-pt).

Rosa attuale

Portieri: Bleve, Borbei, Gabriel, Vigorito.

Difensori: Adjapong, Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Pierno, Pisacane, Zuta.

Centrocampisti: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Listkowski, Majer, Mancosu, Maselli, Nikolov, Paganini, Tachtsidis.

Attaccanti: Coda, Dubickas, Falco, Felici, Lo Faso, Pettinari, P.Rodriguez, Stepinski.

MONZA

Allenatore: Brocchi.

Mercato in entrata: D’Alessandro, c (Spal-td), Anastasio, d (Rijeka-fpt), Ricci, c (Sassuolo-pt),Scozzarella, c (Parma-td).

Mercato in uscita: N.Rigoni, c (Pescara-pt), Marin, a (Dinamo Zagabria-fpt), Machin, c (Pescara-pt).

Rosa attuale

Portieri: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva.

Difensori: Anastasio, C.Augusto, Bellusci, Bettella, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia.

Centrocampisti: Armellino, Barberis, Barillà, Boateng, Colpani, D’Alessandro, D’Errigo, Fossati, Frattesi, Lombardi,Scozzarella.

Attaccanti: Balotelli, Finotto, Gytkjaer, Maric, Mota, Ricci.

PESCARA

Allenatore: Breda.

Mercato in entrata: N.Rigoni, c (Monza-pt), Odgaard, a (Sassuolo-pt), Sorensen, c (svc-Colonia), Machin, c (Monza-pt).

Mercato in uscita: Pascali, d (Cosenza-pt), Ciafardini, d (Vastese-pt), Elizalde, d (Juve Stabia-pt), Bocic, a (Pro Sesto-pt), Borrelli, a (Juve Stabia-pt), Bunino, a (Monopoli-pt), Di Grazia, c (Arezzo-pt), Ventola, d (svc-Arezzo).

Rosa attuale

Portieri: Alastra, Del Favero, Fiorillo, Radaelli, Sorrentino.

Difensori: Antei, Balzano, Bellanova, Bocchetti, Drudi, Guth, Yaroszinsky, Masciangelo, Quacquarelli, Scognamiglio, Zita,

Centrocampisti: Busellato, Crecco, Diambo, Fernandes, Machin, Maistro, Memushaj, Omeonga, Riccardi, N.Rigoni, Sorensen, Valdifiori, Vokic.

Attaccanti: Arlotti, R.Asencio, Belloni, Capone, Ceter, Galano, Odgaard.

PISA

Allenatore: D’Angelo.

Mercato in entrata: Gori, p (Juventus-pt), Marsura, c (svc-Livorno).

Mercato in uscita: Tommasini, a (Imolese-pt), Kucich, p (Cavese-pt), Giani, a (Pontedera-pt), Alberti, a (Matelica-pt).

Rosa attuale

Portieri: Gori, Loria, Perilli.

Difensori: Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Fischer, Masetti, Meroni, Pisano, Varnier.

Centrocampisti: De Vitis, Gucher, Marin, Mazzitelli, Quaini, Soddimo.

Attaccanti: Lisi, Marconi, Marsura, Masucci, Palombi, Sibilli, Siega, Vido.

PORDENONE

Allenatore: Tesser.

Mercato in entrata: Morra, a (Virtus Entella)..

Mercato in uscita: Tremolada, c (Cosenza-pt).

Rosa attuale

Portieri: Bindi, Passador, Perisan.

Difensori: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco, Zanon.

Centrocampisti: Calò, Gavazzi, Magnino, Misuraca, Pasa, Rossetti, Scavone, Zammarini.

Attaccanti: Banse, Butic, Ciurria, Diaw, Mallamo, Morra, Musiolik, Secli.

REGGINA

Allenatore: Baroni.

Mercato in entrata: Montalto, a (svc-Bari), Dalle Mura, d (Fiorentina-pt), Lakicevic, d (svc-Genoa), Nicolas, p (svc-Udinese), Micovschi, c (Genoa-pt).

Mercato in uscita: De Rose, c (svc-Palermo), Rolando, c (Bari-pt), Mastour, c (Carpi-pt), Lafferty, a (svc), Peli, c (Atalanta-fpt).

Rosa attuale

Portieri: Farroni, Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Lakic, Loiacono, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Liotti, Marcucci, Micovschi, Situm.

Attaccanti: Charpentier, Denis, Montalto, Menez, Rivas, Vasic.

REGGIANA

Allenatore: Alvini.

Mercato in entrata: Laribi, c (Verona-pt), Ardemagni, a (Frosinone-pt), Del Pinto, c (svc-Benevento), Yao, d (svc-Lugano).

Mercato in uscita: Germoni, d (Como-pt), Voltan, a (Sudtirol-pt), Marchi, a (Sudtirol-pt).

Rosa attuale

Portieri: Cerofolini, Venturi, Voltolini.

Difensori: Ayeti, A.Costa, Espeche, Galeotti, Gatti, Gyamfi, Yao, Libutti, Martinelli, Rozzio,

Centrocampisti: Del Pinto, Kirwan, Laribi, Muratore, Pezzella, Radrezza, Rossi, Varone, Zampano, Zanini.

Attaccanti: Ardemagni, Cambiaghi, Kargbo, Lunetta, Mazzocchi, Zamparo.

SALERNITANA

Allenatore: Castori.

Mercato in entrata: Kiyine, c (Lazio-pt), Durmisi, d (Lazio-pt), Sy, d (svc-Amiens), Coulibaly, c (Udinese-pt).

Mercato in uscita: Baraye, d (Avellino-pt).

Rosa attuale

Portieri: Adamonis, Belec, Guerrieri, Micai.

Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli.

Centrocampisti: Anderson, Capezzi, Colulibaly, Kiyine, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Scavone.

Attaccanti: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Lombardi, Tutino.

SPAL

Allenatore: Marino.

Mercato in entrata: Mora, c (Spezia-td), Tumminiello, a (Atalanta-pt), Minelli, p (svc-Padova).

Mercato in uscita: D’Alessandro (Monza-td), Jankovic, c (svc), Esposito, a (Inter-fpt), Cannistrà, d (Piacenza-pt), Salamon, d (svc-Lech Poznan).

Rosa attuale

Portieri: Berisha, Galeotti, Gomis, Minelli, Thiam.

Difensori: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Tunjov, Valoti, Viviani,

Attaccanti: Brignola, Cuellar, Di Francesco, Floccari, Paloschi, Tumminiello.

VENEZIA

Allenatore: Zanetti.

Mercato in entrata: Esposito, a (Inter-pt), Myllymaki (svc-Ilves).

Mercato in uscita: Maleh, c (Fiorentina-td), Capello, a (svc-Virtus Entella), Serena, c (Gubbio-pt).

Rosa attuale

Portieri: Lezzerini, Pigozzo, Pomini.

Difensori: Ceccheroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Marino, Mazzocchi, Modolo, Molinari, Svoboda.

Centrocampisti: Crnigoj, Fiordilino, Myllymaki, Rossi, Taugordeau, Vacca.

Attaccanti: Aramu, Bjarkason, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Karlsson, Johnsen, St Clair.

VICENZA

Allenatore: Di Carlo.

Mercato in entrata: Valentini, d (Padova-pt), Agazzi, c (svc-Livorno).

Mercato in uscita: Scoppa, c (svc-Cavese), Bizzotto, d (svc-Monopoli), Guerra, a (svc-Feralpi Salò).

Rosa attuale

Portieri: Gerardi, Grandi, Perina, Zecchin.

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Padella, Pasini, Valentini.

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Pontisso, L.Rigoni, Vandeputte, Zonta.

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Longo, Marotta, Nalini, Meggiorini.

VIRTUS ENTELLA

Allenatore: Vivarini.

Mercato in entrata: Dragomir, d (svc-Perugia), Capello, a (svc-Venezia).

Mercato in uscita: Petrovic, a (Lucchese-pt), Currarino, c (svc-Monopoli), De Santis, d (Modena-pt).

Rosa attuale

Portieri: Albertazzi, Borra, Paroni, Russo.

Difensori: Bonini, Chiosa, Cleur, Coppolaro, E.Costa, De Col, Dragomir, Pellizzer, Pavic, Poli.

Centrocampisti: Brescianini, Cardoselli, Crimi, Koutsoupias, Mazzocco, Morosini, Nizzetto, Paolucci, Schenetti, Settembrini, Toscano,

Attaccanti: Brunori, Capello, De Luca, Mancosu, Morra, A.Rodriguez.