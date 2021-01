Mercato Reggina, quale futuro per Vasic? L’attaccante poco attratto dalla Lega Pro

Il centravanti svedese non farà parte dell'organico amaranto nel girone di ritorno, ma il tempo stringe ed una soluzione ancora non è stata trovata.

La scommessa non è andata a buon fine. Un infortunio ad inizio stagione, due gol letteralmente divorati ed una sola presenza da titolare, prima di finire ai margini del progetto tecnico-societario. Fin dall’inizio di questo calciomercato invernale, Nikola Vasic figura tra i calciatori amaranto in lista-partenze.

A soli quattro giorni dalla chiusura tuttavia, per il centravanti svedese non è ancora stata trovata una soluzione. Dopo aver detto “no grazie” al trasferimento ai maltesi dell’Hamrun, il centravanti svedese sembra gradire poco anche una destinazione in Lega Pro. Tra i tanti club che hanno bussato alla Reggina, per ottenere un prestito, c’è anche il Catania, ultimo della serie: niente da fare, Vasic continua a prendere tempo, il che porterà le pretendenti a cambiare strada.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi, resterebbero due ipotesi: il rientro in patria, sempre con la formula del prestito, oppure la permanenza a Reggio da fuori lista, soluzione quest’ultima che la Reggina vuole assolutamente evitare.

vi.iel.