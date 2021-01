Mercato Reggina, anche Rossi è in uscita

Il club dello Stretto ha deciso, l'ex Parma e Bari è stato inserito nella lista dei calciatori che in questi giorni potrebbero salutare Reggio.

E’ stato uno degli attori protagonisti nella meravigliosa cavalcata che ha riportato Reggio in B, ed anche quest’anno era stato inserito tra i calciatori inamovibili. Dopo un anno e mezzo tuttavia, le strade della Reggina e di Marco Rossi potrebbero separarsi.

Il calciatore, tornato ad allenarsi dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi, è stato inserito nella lista dei partenti, così come riporta la Gazzetta del Sud.

“Il nome nuovo in uscita- si legge- è quello di Marco Rossi: le valutazioni iniziate già i primi di gennaio, sembra abbiano portato alla decisione finale di mettere in uscita anche il difensore ex Parma e Bari, partito tra i punti fermi ad inizio campionato”.