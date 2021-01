LIVE! Acquisti, cessioni e trattative: il riepilogo del calciomercato amaranto

Da Claudiu Micovschi, arrivato in prestito dal Genoa, fino alla lista dei calciatori in partenza. In questa pagina, che vi farà compagnia fino all’1 febbraio, troverete il mercato della Reggina aggiornato in tempo reale.

REGGINA 2020/2021

Allenatore: Baroni.

Movimenti ufficiali in entrata

Micovschi, c (pt Genoa), Nicolas, p (td-Udinese), Lakicevic, d (svc-Genoa), Dalle Mura, d (Fiorentina-pt), Montalto (svc-Bari).

Totale acquisti: 5.

Movimenti ufficiali in uscita

Peli, c (Atalanta-fpt), Lafferty, a (svc), Mastour, c (Carpi-pt), Rolando, c (Bari-pt), De Rose, c (svc-Palermo).

Totale cessioni: 5.

Obiettivi e trattative

Centrocampisti: Tramoni (Cagliari-pt), Okwonkwo (Bologna-pt).

Attaccanti: Petrelli (Genoa-pt) *.

*Acquisto già definito, in attesa di ufficialità.

Calciatori in uscita

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Gasparetto, Rossi.

Centrocampisti: Bellomo, Marcucci (Novara-pt).

Attaccanti: Charpentier, (Genoa-fpt), Vasic (Piacenza, Legnano, Mantova, Monopoli, Virtus Francavilla-pt).

Legenda. p= portiere; d= difensore; c= centrocampista, a= attaccante. svc= svincolato; td= titolo definitivo; pt=prestito, pt/dr= prestito con diritto di riscatto, fpt= fine prestito.

1-Movimenti in entrata= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore svincolato, è quella in cui il calciatore stesso militava in precedenza.

2-Movimenti in uscita= La squadra che compare accanto al nome di un calciatore in uscita, è quella interessata all’acquisizione del calciatore stesso.

3-Obiettivi e trattative= Se accanto al nome di un calciatore compaiono due squadre, la prima è la società che ne detiene il cartellino, la seconda invece quella in cui il calciatore stesso milita in prestito attualmente.