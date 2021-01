Da Salerno: in caso di ritorno al Genoa, Charpentier possibile obiettivo granata

Giorni caldi per il futuro di Gabriel Charpentier, la Reggina sta pensando ad una risoluzione del prestito dal Genoa. Il centravanti francese potrebbe comunque restare in B.

La Reggina sta valutando il futuro di Gabriel Charpentier. L’attaccante francese, tormentato dagli infortuni, non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità in riva allo Stretto, ed in queste ultimissime battute di mercato potrebbe tornare al Genoa, proprietario del cartellino, per poi essere nuovamente girato in prestito dai liguri.

Secondo il portale solosalerno.it, tra le squadre interessate al classe ’99 c’è anche la Salernitana.

“Il nome nuovo- si legge-potrebbe essere quello di Gabriel Charpentier, ex centravanti dell’Avellino, ora alla Reggina, già seguito nello scorso mercato invernale dal ds Fabiani. L’attaccante francese, dopo l’arrivo di Petrelli e quello sempre più vicino di Montalto, potrebbe lasciare la truppa di Baroni, tra l’altro prossima avversaria della Salernitana. L’ex irpino, nelle prossime ore, potrebbe far ritorno al Genoa, proprietaria del cartellino, per poi valutare con la dirigenza rossoblu le soluzioni possibili per il finale di stagione. E chissà che tra le soluzioni non possa esserci proprio la Salernitana che, nei mesi scorsi, non ha mai nascosto apprezzamento per le sue doti tecniche”.