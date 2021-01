Da Maicon a Ciccio Cozza e Alessio Viola: serie D “grandi firme”

Nomi famosi per una serie D “grandi firme”. Il principale campionato dilettantistico, da sempre considerato spazio di crescita per i giovani promettenti del panorama calcistico italiano, negli ultimi tempi però, ha offerto a giocatori esperti e protagonisti del recente passato in categorie ben più blasonate, la possibilità di vivere un’esperienza differente e concludere il loro percorso calcistico lontani dai riflettori e dai grandi palcoscenici. Il caso attuale più eclatante è sicuramente quello dell’ex interista Maicon Douglas Sisenando, uno dei maggiori interpreti del Triplete nerazzurro del 2010, acquistato recentemente dal Sona, compagine veneta che milita nel girone B della lega Dilettanti. Domenica è finalmente arrivato il giorno del debutto per il terzino trentanovenne, sceso in campo per 70′ minuti nella sconfitta per 1-0 del suo Sona. A decretare la sconfitta della compagine veneta è stato il rigore trasformato da un altro nome note del calcio italiano, il connazionale Ferreira Pinto, nell’Atalanta dal 2006 al 2013. A Maicon e Ferreira Pinto, si aggiungono altri over di lusso per il campionato dilettantistico, ovvero Ruben Oliveira del Racing Aprilia (ex Juventus e Fiorentina), e l’ultimo acquisto tra le fila del Taranto, Fernando Tissone, che in Italia ha indossato le casacche di Sampdoria e Udinese. Ma c’è anche tanta Reggina in questa serie D, con numerose vecchie conoscenze del passato amaranto. Su tutti Alessio Viola, che ha collezionato 7 presenze e 4 goal con la squadra calabrese del Cittanova, ma anche Giorgio Gianola (Legnano), Fabio Oggiano (Cynthialbalonga Calcio) e Andrea Tripicchio (Gladiator 1924), protagonisti in maglia amaranto in Serie C durante l’era Praticò. Per non parlare dei nomi di “peso” tra gli allenatori: Francesco Cozza guida la squadra del San Luca alla prima storica partecipazione al campionato di serie D, mentre Ivan Franceschini allena il Castrovillari: due nomi, due volti storici per i tifosi amaranto.

Santo Romeo