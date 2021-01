Reggina, Montalto titolare contro la Salernitana? Ecco come può cambiare l’attacco amaranto…

Verso Reggina-Salernitana: nell'arco di mister Baroni c'è una freccia in più, l'utilizzo dal 1' di Montalto porterebbe ad almeno due soluzioni diverse.

Ieri la firma e l’ufficialità, oggi l’esordio al Sant’Agata. Adriano Montalto è il primo attaccante preso dalla Reggina a gennaio, per cercare di risollevare un reparto che alla voce “punte” ha realizzato soltanto quattro reti in tutto il girone d’andata.

L’ex Bari, potrebbe candidarsi seriamente a guidare l’attacco amaranto, sin dalla delicatissima sfida di lunedì, contro la vice-capolista Salernitana. Se Baroni decidesse di gettare subito nella mischia l’esperto centravanti siciliano, le soluzioni riguardanti il reparto offensivo sarebbero molteplici.

La più intrigante, all’interno del 4-2-3-1 “disegnato” dal tecnico toscano, riguarda lo spostamento di Menez da “falso nueve” a trequartista centrale. Qualora il ruolo di trequartista venisse ricoperto nuovamente da Folorunsho, Menez potrebbe essere utilizzato in corso d’opera, oppure andrebbe a giocarsi un posto sugli esterni, finendo così in ballottaggio con Micovschi e Situm (Liotti invece dovrebbe “abbassarsi” nel quartetto difensivo, per prendere il posto dello squalificato Di Chiara).

Le ipotesi meno accreditate, riguardano invece l’inserimento sulla trequarti di Rivas, ancora in dubbio dopo l’infortunio subito col Lecce, e di Bellomo, con il fantasista barese che si trova ancora sul mercato.