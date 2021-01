Reggina, ripresi gli allenamenti in vista della Salernitana: e spunta la foto di Nicolas…

Sono ripresi questa pomeriggio gli allenamenti degli amaranto, in vista del posticipo di lunedì 1 febbraio che vedrà presentarsi al Granillo la Salernitana. Il report diffuso dal club non fa riferimento alla situazione infortunati, ma a ben vedere, tra le foto pubblicate sulla pagina ufficiale facebook ce n’è una che ritrae Nicolas, uscito per infortunio all’intervallo di Frosinone-Reggina. Un indizio decisamente incoraggiante, che lascia ben sperare riguardo la presenza del brasiliano nel match contro i granata.

Di seguito, il comunicato inerente la seduta odierna.

Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo, è tempo di tornare in campo. Nel pomeriggio odierno la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata per iniziare il percorso di avvicinamento a Reggina-Salernitana.

Il gruppo ha svolto esercitazioni atletiche, prima di concentrarsi sulla fase di possesso a campo ridotto. La seduta si è conclusa con una partitella 11 vs 11 a tutto campo.

Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento.