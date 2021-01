Reggina, con la Salernitana mancheranno i calciatori più utilizzati

E’ l’esterno sinistro, Gianluca Di Chiara, il calciatore della Reggina più utilizzato in questa stagione. Per lui, infatti, 21 presenze in campo (comprese le gare di Coppa Italia) per un totale di 1.425 minuti. Il minutaggio in campo premia però Enrico Delprato, che ha collezionato 20 presenze (una in meno del collega mancino) e 1447 minuti giocati. In base al minutaggio, il terzo nella rosa è Lorenzo Crisetig, elemento fondamentale per il centrocampo che nel suo score stagionale annovera 1418 minuti, 18 presenze e 2 reti segnate. Sia Di Chiara che Crisetig, purtroppo, mancheranno nella gara di lunedì contro la Salernitana per squalifica. A stretto giro il capitano Giuseppe Loiacono, per lui 1368 minuti e 18 gettoni in questo 2020/2021. Da segnalare che nessuno degli attaccanti in rosa figura tre i primi dieci amaranto per presenze e minuti: German Denis, infatti, a guidare il reparto, al momento ha giocato solo 802 minuti e 15 presenze (1 gol).