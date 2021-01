Qui Salernitana, le ultime: riprese le fatiche, Castori a Reggio senza Casasola

La Reggina all’orizzonte. Dopo il successo interno contro il Pescara (battuto 2-0), la Salernitana ha beneficiato di due giorni di riposo prima di darsi appuntamento al pomeriggio odierno, quando i ragazzi di mister Castori hanno ripreso le fatiche in vista della sfida del ”Granillo” (in programma lunedì 1 febbraio alle 21).

La squadra si è ritrovata presso il centro sportivo ”Mary Rosy”, dove Tutino e compagni hanno aperto la seduta con una fase di attivazione atletica, seguita da due blocchi aerobici con palla e senza. A chiudere il primo allenamento della settimana, è stata la consueta partita (a due tempi) dieci contro dieci, al termine della quale i granata si sono dati appuntamento a domani pomeriggio.

Il tecnico Fabrizio Castori – che lunedì tornerà in riva allo Stretto da ex – ha ritrovato una squadra rinforzata visti gli arrivi di Sanasi Sy, Mamdou Coulibaly, Riza Durmisi e Sofiane Kiyine. Per quest’ultimo, in gruppo quest’oggi, si tratta del terzo ritorno a Salerno. Per la trasferta calabrese, infine, il tecnico marchigiano dovrà rinunciare allo squalificato Casasola, grande protagonista della gara d’andata dove siglò la rete del definitivo pareggio con un tiro cross che ingannò Plizzari.