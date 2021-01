Mercato Reggina, Montalto sta arrivando: “Bari, è il momento dei saluti”

L'attaccante, autore di 20 gol in B con la Ternana nella stagione 21017/2018, ha salutato i tifosi biancorossi. Ad attenderlo c'è la maglia amaranto.

Adriano Montalto e la Reggina, presto sposi. L’esperto attaccante è atteso tra oggi e domani in riva allo Stretto, per mettere la firma su un contratto che lo legherà alla Reggina fino al 30 giugno 2022.

Nella giornata di oggi, Montalto ha dedicato un post ai colori biancorossi, consegnando al proprio profilo Instagram parole di addio.

“È arrivato il momento dei saluti- si legge-speravo più avanti mah… È stato un onore indossare la maglia del Bari e giocare in uno stadio meraviglioso. Onorato di aver fatto parte di un gruppo di persone vere e uniti per lottare per un unico obiettivo . Mi hanno fatto sentire dal primo giorno uno di loro. Mi dispiace nn aver visto lo stadio pieno di tifosi e gioire insieme a loro. Grazie la Bari”.

