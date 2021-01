Mercato Reggina, le ultime sull’attacco: tra annunci imminenti e fumate nere

Reggina al lavoro per chiudere la campagna acquisti e cessioni del mercato invernale, in attacco è praticamente fatta per due calciatori.

Petrelli si, Montalto quasi, Iemmello verso il no. Questa la situazione attuale, per quanto riguarda gli obiettivi di mercato della Reggina, quando al gong mancano ormai soltanto sei giorni.

“Dietro il mancato annuncio ufficiale di Elia Petrelli– si legge su Gazzetta del Sud- non si nasconde alcun intoppo. Il calciatore aspetta solo che venga ufficializzato il suo passaggio dalla Juventus al Genoa, il prestito al club dello Stretto avverrà praticamente in automatico. La vera accelerata, invece, riguarda Adriano Montalto (32): l’attaccante di proprietà del Bari non è mai stato così vicino ad indossare la maglia amaranto, anche perché il club della famiglia De Laurentis non avrebbe alcun interesse a continuare a tenere in organico un calciatore che con la testa si sente già a Reggio Calabria”.

Capitolo Iemmello. “Sembra invece destinata ad una fumata nera- prosegue il quotidiano- la strada che porta a Pietro Iemmello. Fino a ieri sera, il centravanti cresciuto nelle giovanili della Fiorentina non ha chiuso le porti ai calabresi, ma allo stesso tempo non ha dato la risposta definitiva che il club si aspettava”.

Sugli esterni offensivi, una new entry. ” Sull’agenda del ds Massimo Taibi, di recente è spuntato il nigeriano Orji Okwonkwo, ala destra che può essere adattata anche a sinistra. Un nome che potrebbe prendere quota, qualora venisse definitivamente abbandonata l’idea inerente Matteo Tramoni”.