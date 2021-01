Mercato Reggina, Charpentier può tornare al Genoa

L'ennesimo stop subito due settimane fa, mette seriamente in discussione la permanenza in amaranto dell'ex Avellino.

L’idea della Reggina era quella di confermare Gabriel Charpentier. fino al termine della stagione, ma il nuovo infortunio subito col Lecce (ed ulteriore stop di un mese e mezzo/due), potrebbe cambiare le carte in tavola.

In questi ultimi giorni di mercato, il giovane centravanti francese potrebbe tornare al Genoa, proprietario del cartellino, per poi essere girato in Lega Pro. A riportarlo, è la Gazzetta del Sud.

“La sorpresa del giorno- si legge-riguarda Gabriel Charpentier (21), il quale dovrebbe rivedersi in campo non prima di febbraio. La stima verso lo sfortunatissimo calciatore francese non è mai venuta meno, ma in questo momento gli amaranto stanno facendo alcune valutazioni. Alcuni club di Lega Pro stanno chiedendo informazioni, se dalla parole si passasse ai fatti la Reggina potrebbe decidere di rescindere il prestito fino a giugno “strappato” al Genoa nell’estate scorsa, anche per consentire al ragazzo di poter finalmente trovare una certa continuità”.