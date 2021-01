La Cittanovese torna ad allenarsi, ma anche contro il PaternÃ² non si giocherÃ 

La Cittanovese torna ad allenarsi, ma anche contro il Paternò non si giocherà

Allenamento a ranghi ridotti per la Cittanovese, ma l'emergenza Covid continua: disco rosso anche contro il Paternò.

Prove di ritorno alla normalità, voglia di mettersi alle spalle l’emergenza Covid. Così come annunciato tramite il proprio profilo ufficiale facebook, la Cittanovese oggi pomeriggio è tornata ad allenarsi.

“A piccoli passi- si legge- programmiamo la ripartenza, consapevoli di un percorso irto di ostacoli! Ma ci siamo e vogliamo tornare a vivere la nostra passione, la nostra gente, i nostri colori. Questo pomeriggio primo allenamento a ranghi ridotti. Domani ulteriore allargamento del gruppo. Torneremo più forti di prima”.

Nonostante la bella notizia, anche la sfida contro il Paternò non si giocherà, in quanto il numero dei calciatori pianigiani, ancora positivi al virus, resta sempre superiore a cinque. Per la squadra di Nocera si tratta della terza partita consecutiva rinviata a data da desinarsi, dopo quelle con Castrovillari e Dattilo.